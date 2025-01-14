Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşüp ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Kudüs Caddesi'ndeki AVM'de makine bakım personeli olarak çalışan Sezer Pekruh, dün saat 17.00 sıralarında AVM'nin hava filtrelerinin bulunduğu tavan arasında çalışırken, bastığı alçıpan zeminin çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Pekruh, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Evli ve üç çocuk babası olan Sezer Pekruh'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pekruh'un cenaze törenine ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Yakınları, tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Sezer Pekruh, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada, Sezer Pekruh'un tavan arasında çalışırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve emniyet kemerinin takılı olmadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.