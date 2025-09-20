Ankara’da aynı tırda peş peşe yangın çıktı



Olay, Elmadağ Lalabel Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saman yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangını söndürüldü.

Yangında hasar gören tır çekici ile götürülürken, tırda tekrar yangın çıktı. Tekrar yangın çıkması üzerine çekici tırı, Lalabel Mahallesi’nde bulunan itfaiye binasına götürdü. İtfaiye ekipleri yanan tırı tekrar söndürürken, olay maddi hasar ile atlatıldı.

