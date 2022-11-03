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İki çocuk annesi nişanlısını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Ankara'da, ayrılmak isteyen nişanlısı, 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:38
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Ankara'da ayrılmak isteyen nişanlısı 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı tabancayla öldüren İdris Nesim hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis istemi

İki çocuk annesi nişanlısını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
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Ankara'da 2 yıl önce eşinden boşanıp, 2 çocuğuyla birlikte annesinin Keçiören ilçesindeki evine dönen Dilek Ceylan, daha sonra İdris Nesim ile nişanlandı. Ceylan, bir süre Nesim ile görüştükten sonra ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Nesim, Ceylan ile konuşmak için 30 Nisan'da evine gitti. Nesim, odada konuştukları sırada çıkan tartışmada üzerindeki tabancayla Ceylan'ı vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Nesim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Dilek Ceylan'ın ilk eşinden boşandıktan sonra İdris Nesim'in iş yerinde çalışmaya başladığı, bir süre sonra da çiftin nişanlandığı belirtildi ancak Nesim'in ailesinin Ceylan'ı kabul etmediği, bu nedenle sorunlar yaşadıkları aktarıldı. Ceylan'ın bu sorunlar nedeniyle ayrılmak istediği ancak Nesim'in bunu takıntı yaptığı belirtilerek, şüphelinin ifadesine yer verildi.

İdris Nesim, ifadesinde, Dilek Ceylan'ı, kendisini aldattığını itiraf edip, sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine anlık öfke sonucu öldürdüğünü öne sürdü. İddianamede, şüphelinin eve tabanca ile gitmesi ve maktule birden fazla kez öldürücü mahiyetteki yerlerine ateş etmesinin cinayeti tasarlayarak işlediği ayrıca olay yerinden kaçacağı sırada ikamette bulunan Ceylan'ın annesi ve kızına tabancayı tutup "Sizi de öldüreceğim" diyerek, 'silahla tehdit' suçunun işlediği aktarıldı. Bu nedenle Nesim'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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