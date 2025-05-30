Ankara’da balıkçı dükkanında yangın

Kaynak: İHA
Ankara’da balıkçı dükkanında yangın

Ankara Altındağ'da balık satan dükkanda mangal ocağından çıkan alevler kısa sürede dükkanı sardı. Çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Ankara Altındağ'da balık satan dükkanda çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Altınay Cadde'sinde yer alan balıkçı dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işletmenin mutfağındaki mangal ocağından çıkan alevler kısa sürede dükkanı sardı. Çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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