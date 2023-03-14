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Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kart alamadığı bankaya pompalı silahla saldıran şahıs, bir banka personelini yaraladı.   

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:15
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Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   

Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
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Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde saat 18.00 civarında bir şahıs, GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesine geldi. İddiaya göre, hesabında para olmayan şahıs bankamatik kartı almak istedi ve bankanın işlemi reddetmesi üzerine 06 BKU 401 plakalı BMW marka aracı ile geri gelerek bankaya pompalı silahla ateş etti.

Şüphelinin ateş etmesi sonucu banka görevlisi Hüseyin Mert K.'nin başına saçma isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Güven Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli aracında polislere teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)        

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