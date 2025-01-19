Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere ilçesindeki baraj suları çekildi. Suların çekilmesi ile eski köy meydanında kalan taş yapılar gün yüzüne çıktı.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere ilçesindeki baraj sularının çekilmesi ile eski köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Çamlıdere ilçesindeki barajın suları, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle çekildi. Suların çekilmesi ile yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Köy meydanındaki taş yapılar geçmişin izlerini taşırken, zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç eden köyde yaşayan insanların hatıraları da su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor.

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da barajın suları çekildi! Eski köy gün yüzüne çıktı

Son Haberler
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
İplik Mahallesi’nde muhtarlık seçimi heyecanı: 4 aday yarışıyor
İplik Mahallesi seçim heyecanı
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı