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  • Başıboş köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı. Ey yetkililer çözüm bulunması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor

Başıboş köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı. Ey yetkililer çözüm bulunması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor

Ankara'da sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:45
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Ankara'da başıboş köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı. Çözüm bulunması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor

Başıboş köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı. Ey yetkililer çözüm bulunması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor
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Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Grup halinde dolaşan köpekler, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı. Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

5 AYDA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstatistiklere göre, sadece  Mart 2022 - Ağustos 2022 tarihleri arasında16 kişi başıboş köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Başıboş Köpek Sorunu Platformu'nun tespit ettiği bu kişilerden bazıları şu şekilde:

Mehmet Özer (Kayseri - 14 yaş – 7 Ocak 2019): Kayseri’de okuldan dönerken arkadaşıyla beraber başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti! Arkadaşı ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Ruken Kolcu (Van – 6 yaş – 16 Mayıs 2021): Van’da zihinsel engelli Ruken Kolcu yine başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti.

Ali Asaf Savaş (Ağrı – 2 yaş – 30 Haziran 2022: Evinin balkonuna zıplayarak giren 2 başıboş köpeğin kafasından ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı Savaş, hastanede kuduz sebebiyle -ailenin söylediğine göre- yaşamını yitirdi.

Ekrem Binak ( İstanbul – 24 yaş – 12 Temmuz 2021): Kaldırımda yürürken yatan bir köpeğin aniden üzerine koşması neticesinde yola zıpladı ve bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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