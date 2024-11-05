Ankara’da başıboş köpekler tavukları telef etti

Seslere uyanan mahalle sakinleri, köpek sürüsünden korktukları için olayı sadece izlemekle yetindi.

Tavuklarını beslemek için kümese gelen Talip İçme, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İçme, İyaptığı açıklamada, "Ben sürekli burada bakıyorum hayvanlara. 25 tane benim, 15 tane de komşumun vardı. Onun 10 tanesini, benim ise 25 tanenin hepsini boğup bırakmışlar. Parçalayıp yeme de yok" dedi.

İçme, "7 ila 8 tane köpek olduğunu söylüyorlar. Burada da iki tane köpek bağlıydı, tilki falan gelmemesi için ama köpekler hiçbirini dinlemeden teli devirip içeri girmişler" diye konuştu. Yaşadığı duruma çok üzüldüğünü belirten İçme, "250 ile 300 lira şu anda tavuğun tanesi. 25 tane, bir de o kadar yem verdim hep buğdayla besliyordum. Belediyeye haber veriyoruz. Geliyorlar, iki tane tutup götürüyorlar. Nerede uyuz köpek var, onu götürüyorlar. Öbürlerini geri getirip bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mağduriyetini dile getiren İçme, "Hayvan hakları diyor insanlar, ortalığı yakıp yıkıyorlar ama sonuçta benimkiler de hayvan. Yazık günah değil mi? Köpek enikliyor, sokağa atıyorlar, büyüyor bir sürü köpek oluyor. Kimsenin cebinde bir para harcadığı yok, biz üstelik masraf ediyoruz" şeklinde konuştu.

İçme, başıboş köpeklerin toplatılması için Mamak Belediyesi'ni aradığını fakat bir dönüş alamadığını da ifade etti.