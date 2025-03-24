Ankara'da bazı bölgelerde ulaşım durduruldu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutuklanmasına vatandaşlardan büyük tepkiler gelirken, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde İmamoğlu'na destek eylemleri sürüyor.

Ankara'da ODTÜ öğrencileri, İmamoğlu'na destek amacıyla ODTÜ'den yürümek isteseler de polis engeliyle karşılaşıyor. Öte yandan Kızılay'da da on binlerce vatandaş İmamoğlu'na destek verebilmek için toplanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da bazı bölgelerde ulaşımın durdurulduğunu açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Valiliği'nin kararı gereği, 24.03.2025 saat 19.00'dan itibaren: Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş-binişleri durdurulacak, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu almayacak ve indirmeyecek, ODTÜ kampüsü içi ring seferleri iptal edilecektir" ifadelerine yer verildi.