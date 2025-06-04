Ankara’da belediye otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da belediye otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, belediye otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, belediye otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Elmadağ ilçesi Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen henüz ismi öğrenilemeyen bir yayaya çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralının durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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