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Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapıldığı sırada 4 katlı bir apartmanın girişinde göçük meydana geldi. Ekipler, tedbir amaçlı binada bulunan 19 daireyi tahliye ederken bina sakinleri kazı çalışması yapan müteahhidi suçladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:33
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Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi

Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi
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Ankara’nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapıldığı sırada 4 katlı bir apartmanın girişinde göçük meydana geldi. Ekipler, tedbir amaçlı binada bulunan 19 daireyi tahliye ederken bina sakinleri kazı çalışması yapan müteahhidi suçladı.

Olay, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1756. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat kazısı yapılırken bitişiğinde bulunan 4 katlı Efe Apartmanı’nın arka girişinde çökme meydana geldi. Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bulunan 19 daireyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bina sakinlerinden Murat Atalay, “Olay olduğunda binadaydım, 3-4 gündür bilinçsizce bir kazı yapılıyor. Hiçbir önlem ve tedbir almadan gelişi güzel kazmaya başladılar. Bugün öğleden sonra kazı yapılırken bizim binanın girişi çökmeye başladı. Çocuklarımızı korkudan içeri aldık. Müteahhitle görüştük ama bize inşaat alanına giremezsiniz, sizin binanızın sorunu dediler. Çökme olurken ben evdeydim” ifadelerini kullandı.

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