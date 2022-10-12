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Gençlerden Mansur Yavaş'a çağrı

Ankara'da bir grup genç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmak için toplanacak.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 20:26
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Ankara'da bir grup genç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmak için toplanacak

Gençlerden Mansur Yavaş'a çağrı
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Ankara’da bir grup gencin Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adaylığına davet etmek amacıyla düzenledikleri ‘’Türk Gençliğinden Mansur Yavaş’a Çağrı’’ programı sosyal medyada gündeme oturdu. 

14 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek programda Türkiye’nin her yerinden gelecek gençler kürsüden Mansur Yavaş’a çağrı yapacak. 

Programında düzenleme kurulunda ise Türk gençliğini temsilen:

M. Esad Kıraç, Altan Tekgül ve Emirhan Yılmaz bulunuyor.

Programın düzenleme kurulu başkanı M. Esad Kıraç attığı tweet'lerde: ‘’Hiçbir siyasi partinin, vakfın ya da derneğin güdümünde değil yalnızca gençlerin sivil inisiyatifle gerçekleşmektedir.’’ diyerek bütün Türk gençliğine açık davette bulundu. Hatta Esad KIRAÇ, bazı partilerin genel başkanlarının bizzat katılmak istediğini fakat etkinliğin sivil kalması adına reddettiklerini, belirtti. 
 

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