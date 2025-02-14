Ankara'da bir kadını zorla alıkoyup darp ettiler! Skandal olay

Kaynak: DHA

Ankara'da zorla alıkoydukları kadını darbedip, bu şiddet görüntülerini de da sosyal medyada paylaşan 1'i kadın 2 şüpheli, polisin çalışması ile yakalandı.

Ankara'da zorla alıkoydukları kadını darbedip, bu şiddet görüntülerini de da sosyal medyada paylaşan 1'i kadın 2 şüpheli, polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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