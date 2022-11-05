5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arabası bozulunca yardım çağırmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

Arabası bozulunca yardım çağırmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

Ankara'da arabası arızalanan ve yardım çağırmak için araçtan inen kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:01
Takip Et

Ankara'da bir kişi arabası bozulunca yardım çağırmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

Arabası bozulunca yardım çağırmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Sedat Aytekin (53) 06 U 3240 plakalı otomobili ile İstanbul Yolu'nda seyir halindeyken Sincan kavşağı civarında aracı bozuldu. Araçtan inerek yardım getirmesi için oğlunu arayan Aytekin'e 60 TT 262 plakalı kamyonet çarptı.

Aytekin kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada görgü tanıkları, Aytekin'e önce başka bir aracın çarparak kaçtığını, bu çarpma sırasında Aytekin'in kamyonetin ön camına düştüğünü söyledi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
4
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.