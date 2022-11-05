Arabası bozulunca yardım çağırmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

AA'da yer alan haberde, Sedat Aytekin (53) 06 U 3240 plakalı otomobili ile İstanbul Yolu'nda seyir halindeyken Sincan kavşağı civarında aracı bozuldu. Araçtan inerek yardım getirmesi için oğlunu arayan Aytekin'e 60 TT 262 plakalı kamyonet çarptı.

Aytekin kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada görgü tanıkları, Aytekin'e önce başka bir aracın çarparak kaçtığını, bu çarpma sırasında Aytekin'in kamyonetin ön camına düştüğünü söyledi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.