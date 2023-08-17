Ankara’da bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs yakalandı

Ankara’da komşu iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışmada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ankara’da bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde, komşu iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin önünde bulunan H.A ile E.D. arasında çıkan tartışma sonucu E.D., pompalı tüfekle H.A.’yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, E.D.’yi yakalamak için çok yönlü çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu ortaya çıktı Dünya
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu ortaya çıktı
Yeni çalışmalar ortaya koydu: Buz adam ötzi anadolulu çıktı Bilim
Yeni çalışmalar ortaya koydu: Buz adam ötzi anadolulu çıktı
Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı Yaşam
Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı
Ertem Şener skandalı. Anlattığı Süper Kupa maçından haberi yok Spor
Ertem Şener skandalı. Anlattığı Süper Kupa maçından haberi yok
Şanlıurfa'da 10 yaşındaki erkek çocuğu ‘Suriyeli tarafından istismar edildi’ iddiası: Halk sokağa döküldü Güncel
Şanlıurfa'da 10 yaşındaki erkek çocuğu ‘Suriyeli tarafından istismar edildi’ iddiası: Halk sokağa döküldü
Sevilla'nın hayalleri üst direğe takıldı. Fatih Saboviç Manchester City zaferini yazdı Spor
Sevilla'nın hayalleri üst direğe takıldı. Fatih Saboviç Manchester City zaferini yazdı