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Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti

Ankara’da boşanma aşamasındaki koca sinir krizi geçirdiği iddiasıyla eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 08:25
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Ankara'da boşanma aşamasındaki adam eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren şahıs son olarak kendisi de intihar etti.
İddialara göre sinir krizi geçiren adam, saat 24.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi. Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: İHA)

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