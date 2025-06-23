Ankara’da bu iddia konuşuluyor… DEM Partili isim MİT Başkanı’nı yalanladı! Öyle şeyler söyledi ki…

DEM Partili Cengiz Çandar İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili gündem olacak yeni bir iddiada bulundu. Çandar, ‘Mazlum Abdi, İbrahim Kalın ile görüştü’ iddialarını Türkiye ve SDG’nin yalanlamasına ilişkin, “Türkiye de SDG de yalanladı ama bendeki bilgiye göre Mazlum Abdi sınırlı şekilde de olsa İbrahim Kalın ile görüşüyor” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde DEM heyeti ile bebek katili Öcalan görüşmeleri de sürüyor. DEM Partili Cengiz Çandar ise sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

“MAZLUM ABDİ SINIRLI ŞEKİLDE DE OLSA İBRAHİM KALIN İLE GÖRÜŞÜYOR” İDDİASI

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ile Şam’da görüşecek iddiaları bir ara gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan ve Kalın'ın Abdi ile görüşmesinin gündemde olduğuna ilişkin iddiayı yalanlamıştı. Hatta SDG'de aynı açıklamalarda bulunmuştu.

DEM Partili Cengiz Çandar iki taraftan gelen yalanlamayı yalanladı. Çandar, “Türkiye de SDG De yalanladı ama bendeki bilgiye göre Mazlum Abdi sınırlı şekilde de olsa İbrahim Kalın ile görüşüyor” dedi.

“BU TÜR YALANLAMALAR ASLINDA YALANLAMA DEĞİLDİR”

Çandar sözlerine şu şekilde sürdürdü:

“Ama zaten Mazlum Abdi Türk devletiyle sınırlı da olsa iletişiminin olduğunu söylüyor. Mazlum Abdi’nin bunu bir bilgi olarak aktardığı birinden biliyorum. Hatta ben Dışişleri yalanlamasını bir mecburiyet olarak aldım. Bu tür yalanlamalar aslında yalanlama değildir. Hele de yalanlama resmi kanallardan yapılırsa genelde doğruluğun teyididir”