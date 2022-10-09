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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu dolayısıyla koşu güzergahındaki cadde ve sokaklar 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 02:27
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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergaha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

Bugün trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayarak, Ulucanlar Caddesi, Kestane Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Koyuncupazarı Sokak, Can Sokak, Atpazarı Sokak, Gözcü Sokak, Bedesten Sokak, İpek Caddesi, Hisar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Valiliği Girişi, Julianus Sütunu, Çam Sokak, Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Altınsoy Caddesi." (AA)

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