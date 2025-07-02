Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak



Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2 Temmuz Çarşamba günü Anıt Caddesi’nde düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak saat 14.00’ten itibaren, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi’nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı’ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı’ndan Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanaı arasından kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır" denildi.