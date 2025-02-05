Ankara'da bugün bu yollar trafiğe kapalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.00’ten itibaren, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı ile bu noktaya bağlanan ve açılan yan varyantlar (alt geçitler hariç) ile Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

EKSTRA KAPALI BÖLGELER

İhtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.