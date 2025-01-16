Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da polis ekiplerinin, "Bul karayı al parayı" oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte "Bul karayı al parayı" oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu

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