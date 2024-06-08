Ankara’da büyük afet. Trafikteki araçlar sulara gömüldü

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Ankara’da büyük afet. Trafikteki araçlar sulara gömüldü

Ankara’nın birçok bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve işyerini su basarken trafikte araçlar sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için sağanak uyarısı yapmıştı ve beklenen oldu. Birçok bölgede sağanak etkili oldu. Ankara’nın Sincan ilçesinde yollarda su birikintilerinin olduğu görüldü.

Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken bir cadde araçlar resmen suya gömüldü. Araçlarda sürücülerin mahsur kaldığı görüldü. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

UYARI GELMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, öğleden sonra başlayacak olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarı yapmıştı.

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