Ankara’da büyük yoğunluk! Ehliyet için son gün akın edildi

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin son günü olan 31 Temmuz'da nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne akın etti.

Sürücü belgesini yenilemek için sabah erken saatlerinden itibaren beklediğini söyleyen Özgür Savaş, "Ehliyetimi yenilemek için geldim. Ben yeniledim ama yenileme süresinin çok kısa tutulduğuna inanıyorum. Daha fazla uzatılabilirdi. Randevu süremi 10 gün önceden almama rağmen son güne denk geldi. Bence insanlara biraz daha hoşgörülü davranılabilir. Çünkü çalışan var, çalışmayan var. Gördüğünüz gibi şu evrak için sabahtan beri geldik uğraşıyoruz. Sabah 9'da geldik, daha yeni bitirebildik işimizi. Maalesef yoğun son güne kaldığı için. Allah alamayanların yardımcısı olsun" dedi.

"İKİ AYAĞIMIZI BİR PABUCA SIĞDIRDILAR"

Eski tip ehliyetini yenilemeye gelen Alparslan Güzel, "İki ayağımızı bir pabuca sığdırdılar. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Bu kısa süre içerisinde bunları nasıl halledeceğiz anlayamıyorum. Randevu için çok uğraştık. Randevu zaten ayrı bir sorun. Düşebiliyorsa randevu alabiliyorsun" diye konuştu.

Ehliyetlerini tanınan süre içerisinde değiştiremeyen vatandaşlar, yeni tip sürücü belgesi almak için 7 bin 438 lira ödeme yapmak zorunda kalacak.