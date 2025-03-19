Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Başkentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı düşerken, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Binaların çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da kar yağışı etkili olurken, kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başkentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı düşerken, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırırken, bazı noktalarda yeşil alanlar, parklar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşım da olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle trafik yavaşladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Ankara'da bugün ve yarın kar yağışı beklenirken önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının gece saatlerinde 0'ın altında olması bekleniyor.

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

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