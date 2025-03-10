Ankara’da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi

ASO Genel Merkezi'nde Ankara Kalkınma Ajansı (AKA), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) iş birliğiyle düzenlenen ve kazananların sonuçlandığı "Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, protokol üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

"KADINLARIMIZIN GİRİŞİMCİLİKTE YER ALMASI ÖNEMLİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2024 yılının "Kadın Girişimci Yılı" ilan edilmesiyle gerçekleştirilen etkinliğin ödül törenin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılıyor olmasının büyük anlam ifade ettiğini belirten Özbozkurt, "8 Mart, kadınların toplumsal hayatta, iş dünyasında ve sanayideki yerini güçlendirmek, hak ettikleri değeri vurgulamak ve kadın emeğini onurlandırmak için bir fırsattır. Kadınlarımızın sanayide, ticarette ve girişimcilikte daha fazla yer alması, ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için son derece önemlidir. Bugün, sanayimizin, ticaretimizin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan, alın teri döken, büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımızı onurlandırmak ve onların emeklerini sanat aracılığıyla gözler önüne sermek için buradayız" diye konuştu.

"KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINDAKİ VARLIĞINI ANLATAN KARELER ORTAYA ÇIKTI"

Yarışmacıların ortaya çıkardığı fotoğraflarla ilgili Özbozkurt, "Fotoğraf, anı yakalayan ve gerçeği tüm detayları ile yansıtan bir sanat dalıdır. Bu yarışma vesilesiyle kadınlarımızın iş hayatındaki varlığını, azmini ve başarılarını anlatan çok değerli kareler ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı zorlukları ve elde ettikleri başarıları belgeleyen bu fotoğraflar, toplumumuzun farkındalığını artırmak açısından büyük bir anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.