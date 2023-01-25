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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 397 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 17-24 Ocak arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda, aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu aranan 397 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:51
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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 397 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 397 kişi yakalandı
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Alınan bilgiye göre, söz konusu tarihlerde kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.T. ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin de yer aldığı, çeşitli suçlardan aranan 397 kişi yakalandı.

- 13 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çankaya, Beypazarı, Polatlı, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten ekipler, dün, Ankara'dan Aksaray ve Adana'ya kaçak tütün sevkiyatı yapan bir aracı Şereflikoçhisar'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 500 kilogram açık kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü C.K. hakkında da adli işlem başlatıldı. (AA)

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