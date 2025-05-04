Ankara’da çiçek açan kanola tarlaları sarı renge boyadı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretimi artan kanola bitkilerinin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla arazilerinde kanola bitkisine daha fazla yer ayırmaya başladı. Yağı bitkisinin aksine zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmasıyla çiftçilerin gözdesi olan kanola, Polatlı'nın ekonomisine de katkı sağlıyor. Ziraat Mühendisi Kerem Güler, İhlas Haber Ajansı muhabirine kanola bitkisinin çiftçilere iyi bir kazanç sağladığını belirterek, "Çiftçiler son derece memnun. Zaten Polatlı'mızın su problemi çok fazla. Su kaynaklarımız gitgide azalıyor. Sadece Polatlı için değil, Türkiye çapında bu böyle. Tabii bu Polatlı çiftçisine, Polatlı tarımına katkı sağlıyor. En büyük artısı bu diyebiliriz. Bölgemizde büyük çapta bu işi yapan tüccarlar var. Ayrıca Polatlı borsamızda kanola alımı yapılıyor. İhale usulü buğdayda, arpada olduğu gibi. O yüzden alıcı pazarında bir sıkıntı yok. Türkiye çapında bir açık var ki, kanola en başta yağlık kullanılsa bile onun dışında kozmetik sanayiinde, biyodüzel, biyoyakıtlarda olsun kullanımı çok yaygın. Alıcı konusunda ve pazar konusunda da bölgemizde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

"İLAÇLAMALARIN UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMASI, GECİKMEMESİ FAYDALI OLACAKTIR"

Giderek ekimi artan bir bitki olan kanolanın kazancının iyi olduğunu belirten Güler, "Biraz toprağımızı gübre anlamında yoran bir bitki. Çiftçilerimizin özellikle kanoladan sonra ekeceği mahsullerde biraz gübrelemelerine dikkat etmeleri, biraz da arttırmaları onların faydalarına olacaktır. Doğası gereği kanola bitkisi, zararlı böcek dediğimiz böcekleri çok çeken de bir bitki aynı zamanda. Bunun için de gerekli ilaçlamaları uygun, teknik talimatlara uygun bir şekilde çiftçilerimizin yapması, gecikmemesi, zarar görmemeleri açısından faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.