Ankara'da çok sayıda tarihi eser yakalandı

Kaynak: DHA
Ankara'da çok sayıda tarihi eser yakalandı

Ankara'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, milattan öncesine ait 2 hayvan fosili ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, yurt dışına çok miktarda tarihi eserin kaçırılacağını tespit etti.

Mamak ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 33 Osmanlı dönemine ait sikke, 7 Selçuklu dönemine ait sikke, 5 Roma dönemine ait sikke, 1 Bizans dönemine ait sikke, 2 milattan önceki dönemlere ait taş hayvan fosili, 1 Roma dönemine ait obje, 5 Osmanlı dönemine ait obje ele geçirildi.

Tarihi eserlerin, nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtildi.

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