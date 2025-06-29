Ankara'da deprem! (29 Haziran 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü.
Vatandaşlar sosyal medyadan depremin çok fazla hissedildiğine dair paylaşımlar yaptı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Çubuk (Ankara)
Tarih:2025-06-29
Saat:08:20:55 TSİ
Enlem:40.23111 N
Boylam:32.93222 E
Derinlik:10.62 km
Detay:https://t.co/jOmDtZRlq4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi