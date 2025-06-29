Ankara'da deprem! (29 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da deprem! (29 Haziran 2025)

AFAD verilerine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü.

Vatandaşlar sosyal medyadan depremin çok fazla hissedildiğine dair paylaşımlar yaptı.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem (29 Haziran 2025)AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem (29 Haziran 2025)

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