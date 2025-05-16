Ankara’da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

Kaynak: İHA
Ankara’da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dere yatağında tartışma sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın Haydar Çakmak (40) olduğu tespit edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldığı belirlendi.

Sağlık ekipleri Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması çalışmalara başladı.

Öte yandan Çakmak'ın her gün iş yerine dere yatağını kullanarak, yaya bir şeklide gittiği öğrenildi.

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