Ankara'da ders saatlerinde değişiklik! Veliler karara sevinemedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla Ankara'da bazı okulların saatlerinde değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin Ankara'daki 2 ilçedeki tüm okullara yazı göndererek ders süresinin 30 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tekin’in gönderdiği yazıda yoğunluk olan ya da binasında güçlendirme yapılacak olan okulların ders süresinin 30 dakika indirilebileceği belirtildi. Seçilen ilçeler ise Mamak ve Keçiören oldu. Birçok veli çocuklarının bu kadar dar süre içinde verimli ders alamayacağını söyleyerek ders saatlerinin 30 dakikaya düşürülmesine tepki gösterdi.

Ankara'da birçok okul, binaların güçlendirme çalışmasına girmesi nedeni ile öğrencilerini başka okullara göndermişti. Bu nedenle çok sayıda okulda yoğunluk yaşanmaya başlamıştı.