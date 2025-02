Ankara'da döküm fabrikasının tek kadın tornacısı

Ebru Akın, Kırıkkale Ticaret Meslek Lisesi bilgisayar programcılığı bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, fırıncılık, tekstil, gıda gibi çeşitli sektörlerde çalışan Akın, arkadaşının önerisiyle Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASOSEM) torna ve tekstil üzerine eğitim aldı. Eğitimin ardından CNC operatörü olarak farklı iş yerlerinde deneyim kazanan Akın, Sincan Temelli'de bulunan otomotiv sanayi, zirai alet ve ekipmanları, traktör ve iş makineleri, inşaat gibi alanlarda metal parça üretimi yapılan döküm fabrikasında 1 yıldır tek kadın CNC operatörü (tornacı) olarak çalışıyor. 34 erkek tornacı ile çalışan Akın, her gün tezgahın başına geçip, metal, plastik veya diğer malzemeleri işleyip, şekil veriyor.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Ebru Akın, tornacılık eğitimine arkadaşlarıyla başladığını söyleyerek, "Ama arkadaşlarım "Erkekler yapıyor bu işi" diyerek bıraktı. Ben eğitime devam ettim. Sonra sektöre atıldım. 3 yıldır bu mesleği yapıyorum. Daha önce 1-2 yıl başka bir fabrikada çalışmıştım. Orada kadınlar da çalışıyordu. Sonrasında buraya başladım. Burada biliyordum erkeklerin içerisinde olacağımı. Aslında kadınların arasında çalıştığım ortamdan daha az zorluk çekiyorum burada. Daha çok yardımcı oluyorlar, işi öğretme açısından. Bulunduğum fabrikada tek kadın olarak çalışıyorum. Genelde bana herkes "Zor olmuyor mu erkeklerin içinde, git sekreterlik, kasiyerlik yap" diyor. Onları da denedim ama burada olduğum kadar mutlu olduğumu hissetmedim. Öğrenmeye açık bir insanım zaten. Eğitimlerle de destekliyorum kendimi bu alanda. Hem seviyorum işimi, severek yapıyorum" dedi.

​​​​​​​

'KONUŞMALARINA DİKKAT EDİYORLAR'

Kadınların isterse her işi yapabileceğini belirten Akın, "Sektöre ilk başladığımda o zamanlar oje sürdüğüm, makyaj yaptığım için eleştiri alıyordum ama şimdi iş arkadaşlarım bu duruma alıştı, öyle bir sıkıntı yaşamıyorum artık. Buraya ilk geldiğimde, ağabeylerim "Kızım sen niye buradasın, neden bu meslek?" falan dediler. Ben de dedim ki, "Mecburum, işim olsun meslek edinmek istiyorum ve bu meslekte ilerlemek istiyorum" dedim. İlk başta yadırgandım biraz ama zamanla onlar da bana alıştı, ben de onlara alıştım. Sanayi ortamını biliyoruz. Buraya girdiğimden beri benim yanımda konuşmalarına dikkat ediyor erkek çalışanlar. Argo konuşmuyorlar, ağızlarından kaçsa bile "Özür dileriz" diyorlar. Toplumumuzda ne yazık ki kadın-erkek ayrımcılığı her sektörde var. "Sanayi" deyince akla direkt erkek, eril geldiği için otomatik olarak bir tuhaf görüyorlar. Ama ben inanıyorum ki bizler her işi başarıyoruz, yeter ki isteyelim. Hedeflerim var. Olursa kalite alanına yönelmek istiyorum. Koşullar elverirse kendimi geliştirirsem, bir yer açmak istersem kadınları tabii ki daha çok almayı isterim" ifadelerini kullandı.