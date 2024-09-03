Ankara'da ‘drift' atan iki sürücüye ceza

Ankara'da otomobilleriyle tehlikeli araç kullanma eylemi olan "drift" yaptığı tespit edilen iki sürücüye yönelik hukuki süreç başlatıldı. Yetkililer, bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulduğunu duyurdu.

Olaylar, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İlk olarak, 1 Eylül tarihinde E.S. isimli bir sürücünün, kontrolsüz bir şekilde araçla kaydırma hareketi olarak bilinen drift yaptığı belirlendi. Bir gün sonra, 2 Eylül'de D.Ç.S. isimli başka bir sürücünün de benzer bir şekilde drift yaparken yakalandığı bildirildi. Her iki sürücünün de emniyet güçleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandığı ve haklarında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Bu tür tehlikeli sürüş davranışlarının kamu güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı ve bu nedenle yasal yaptırımların uygulandığı vurgulandı. Sürücülerin ehliyetlerine ise iki ay boyunca el konulurken, bu süre zarfında trafikten men edildikleri belirtildi. Yetkililer, sürücülerin ehliyetlerini geri alabilmeleri için cezalarını tamamlamaları gerektiğini ve bu süreçte herhangi bir trafik kuralını ihlal etmelerinin durumunda daha ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini hatırlattı.

Ankara'da bu tür olayların önlenmesi için trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşların trafik kurallarına uyma konusunda daha bilinçli olmalarının sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.