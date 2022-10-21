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  • Ankara’da eğlence merkezinde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Ankara’da eğlence merkezinde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Ankara’da, bir eğlence merkezinde çalışanlar ile tartışma yaşayan Doğan Öztürk’ün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:52
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Ankara’da eğlence merkezinde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Ankara’da eğlence merkezinde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı
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İHA - Edinilen bilgilere göre, 18 Ekim günü Çankaya Yeşilırmak Caddesi’nde bir eğlence merkezinde Doğan Öztürk, piste çıkmak istedi.

İsteği sonrasında iş yeri çalışanlarıyla tartışma yaşayan Öztürk, çalışanlar tarafından darp edildi. Öztürk eğlence merkezinden çıktıktan kısa bir süre sonra fenalaşıp olay yerine çağırılan ekiplerin müdahalesinin ardından İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması ile Öztürk’ü darp ettiği iddia edilen 9 şüpheli emniyetti işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturma savcısı tarafından getirilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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