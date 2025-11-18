YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü başkentlilere şehrin trafiğine takılmadan metro konforunda yolculuk için ücretsiz bir çözüm sunuyor. Ücretsiz otopark imkanından yararlanan Ankaralılar toplu taşıma ile gitmek istedikleri yere hızlıca ulaşıyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü başkent trafiğine etkili çözümler getiriyor. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü Park Et Devam Et Otoparkları etkili bir sistem olarak uygulanıyor. Ankaralılar bu sistem ile beraber şehrin trafiğine takılmadan metro ile seyahat etme imkanına sahip oluyorlar.

EGO Genel Müdürlüğü Park Et Devam Et Otoparklarına araçlarını park eden Ankaralılar toplu taşıma kullanarak istedikleri yere hızlıca ulaşıyorlar. Bu ücretsiz otopark uygulaması ile beraber zamandan da tasarruf ediliyor. Şehir merkezinde hızlı ve ekonomik bir ulaşım çözümü olan bu sistem ile başkentte şehir içi ulaşımı daha konforlu bir hale geliyor.

EGO Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya dair açıklaması şöyle:

“EGO Genel Müdürlüğü Park Et Devam Et Otoparkları, Metro ve Ankaray’da 2 bilet kullanıldığında ücretsizdir.

Şehrin trafiğine takılmadan metro konforuyla yolculuk yapmak isteyenler için ideal bir çözüm! Aracınızı güvenle otoparka bırakın, toplu taşımayla hızlıca ulaşmak istediğiniz yere gidin.

-Serbest Kart sahipleri, kart bakiyelerini yükleyerek otoparklarımızdan yararlanabilir.

-2 bilet uygulaması; farklı duraklardaki validatörlerden 24 saat içinde yapılan iki ayrı metro/Ankaray binişinde geçerlidir.

-Aynı durak validatöründen yapılan tek binişler için ücretsiz otopark uygulaması geçerli değildir.

Şehrin merkezine rahat, hızlı ve ekonomik ulaşmanın en pratik yolu: Park Et Devam Et!”

EGO Genel Müdürlüğü’nün “Park Et Devam Et” uygulamasına ilişkin Koru Otoparkı, Milli Kütüphane Otoparkı ve Macunköy Otoparkı hizmet veriyor. Ankaralılar bu uygulamayı kullanarak şehir merkezinde trafik yoğunluğundan kurtularak önemli bir zaman kazanmış oluyorlar.