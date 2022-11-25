25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir ilde daha ekmeğe zam!

Ankara'da Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda ekmek fiyatının 5 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:17
Takip Et

Ankara'da ekmeğe zam kararı verildi

Bir ilde daha ekmeğe zam!
+
Aa
-

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Girdi maliyetlerindeki artışın dikkate alındı. 200 gram ekmeğin 5 TL olarak satılması oy çokluğu ile kabul edildi. 

Yeni fiyat; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasından sonra karara bağlanacağı belirtildi.

Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı. Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
6
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.