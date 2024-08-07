Ankara'da ele geçirildi. Tam 40 kilo

Kaynak: DHA
Ankara'da ele geçirildi. Tam 40 kilo

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 40 kilogram esrar ve 183 kök kenevir bitkisi yakaladı.

Ankara'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 183 kök kenevir bitkisi ve 40 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, D.T. ve hakkında 7 farklı suçtan arama kaydı bulunan R.A. yakalandı. Yapılan aramalarda, 40 kilogram esrar ve 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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