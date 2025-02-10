Ankara'da ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi

Denetimler sırasında, etiketi ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünleri tespit edildi.

Kamyon içinde bulunan ve seyyar dağıtım amacıyla bulundurulan 9 ton bozuk peynir, zabıta ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yapılan denetimler, halk sağlığını tehdit eden bu tür gıda ürünlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Tutanak tutulmasının ardından, ele geçirilen 9 ton bozuk peynir İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde imha edildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak adına bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Yenimahalle Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı sürekli olarak denetim faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Vatandaşların da bu tür durumları bildirmesi, halk sağlığının korunmasında önemli bir rol oynuyor.