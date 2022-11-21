21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, enerji içeceği kutusuna gizlenmiş 356 gram taş kokain ve 419 gram esrar ile saksıda yetiştirilen 60 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:58
Takip Et

Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
+
Aa
-

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı bir araçta ve aracın sahibine ait ikametlerde dün yapılan aramada, enerji içeceği kutusuna gizlenmiş 356 gram taş kokain ve 419 gram esrar bulundu, ısı ve ışık düzeneği altında saksılarda yetiştirilmekte olan 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada, toplam 96,75 gram esrar, 45 gram metamfetamin, pipo, ruhsatsız tabanca ve 56 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
1
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
4
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
5
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
6
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
7
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.