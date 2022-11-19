Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

İlçenin Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde dün tartıştığı kocası Yaşar Ç'nin (37) bıçaklayarak öldürdüğü Zülfi Ç. (38) için öğle vakti Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.
Biri kız 2 çocuğu olan kadın, kılınan cenaze namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.
Koca Yaşar Ç, tartıştığı eşi Zülfi Ç'yi bıçakla öldürüp olay yerinden ayrıldığı aracında kendisini ateşe vererek intihar etmişti. (AA)
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