Ankara'da eski koca dehşet saçtı

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için ekipler harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci sokakta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre .Ç., boşandığı eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi tabancayla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli, H.Ç. olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.