Ankara'da esrarengiz kaza! Amerikalı adam evine girmek isterken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da esrarengiz kaza! Amerikalı adam evine girmek isterken canından oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Amerika uyruklu James Link Hanvey balkondan evine girmeye çalıştığı esnada dengesini yitirerek balkonla duvar arasındaki bosluğa düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 72 yaşındaki Amerika uyruklu James Link Hanvey, gece saat 00.05 sularında alkollü bir vaziyette evine girmeye çalışırken bir kaza geçirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ikametinin balkonundan içeri girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Hanvey, balkonla duvar arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Hanvey’i Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da esrarengiz kaza! Amerikalı adam evine girmek isterken canından oldu

Ankara'da esrarengiz kaza! Amerikalı adam evine girmek isterken canından oldu

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