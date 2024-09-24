Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Eylül’de başlıyor

Festival hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Bu yıl ilkini kutlayacağımız Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimiz, 27-29 Eylül tarihleri arasında olacak. İlçemiz, Akdeniz bölgesinde bir tarım cenneti olarak biliniyor ve mikro klima özelliğine sahip. Ekonomimizin yüzde 95'ini tarım sektörü oluşturuyor. Bu nedenle, tarım sektöründe emek veren üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna yürekten inanıyorum. 'Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan' sloganıyla yola çıktığımız bu festivalin ilkini düzenleyeceğiz" dedi.

Orhan, festivalin 27 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Yapıntı Mahallesi'nde zeytin hasadıyla başlayacağını ve Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılış töreni yapılacağını belirtti. "Her yıl olduğu gibi halk oyunlarıyla açılış yapacağız. Açılıştan sonra protokol konuşmaları olacak" diye ekledi.

Festivalde konserlerin de yer alacağını belirten Orhan, "İlçe şehir stadımızda konserlerimiz olacak. Festivalin ilk günü akşamı, İhsan Eş, Mustafa Taş ve Melek Mosso sahne alacak. İkinci gün ise zeytinyağı yemek yarışması, zeytin ve Mut yemekleri paneli, Silifke Belediyesi Halkoyunları Topluluğu gösterisi ve Çukurbağ Şalvarlı Kadın Korosu konseri düzenlenecek. Akşam bölümünde ise Ali Rıza Yılmaz, Siyam ve Ebru Yaşar konser verecek. Üçüncü gün ise Trap atışları yarışması, çocuk karnavalı ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Bu yıl, şehir stadında tamamen çocuklara yönelik bir şenlik de yapılacak. Palyaço gösterisi de olacak" ifadelerini kullandı.

Orhan, festivale herkesi davet etti.