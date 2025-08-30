Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda, F.Y. yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil kaldırıma çarpıp takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtaki C.D. yaralandı. Yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
F.Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, bir süre sonra kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.