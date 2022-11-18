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Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:32
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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yapan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 19'unu yakaladı.

Soruşturmada, haklarında örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel telefon irtibatı ve örgüte üyelik ile iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan şüphelilerden 15'inin halen kamuda görevli olduğu, 9'unun ise daha önce ihraç edildiği belirtildi.

Operasyonun, 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamı niteliğinde olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca yürütüldüğü öğrenildi.

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