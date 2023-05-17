Ankara’da fırtına sebebiyle uçan koltuk binaya girdi

Ankara'da yaşanan kuvvetli fırtına sonucunda bir koltuğun uçarak başka bir binaya girdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Fırtınanın etkisiyle havada süzülen koltuğun başka bir binaya girmesi şaşkınlık yaratırken, videonun viral hale gelmesiyle birlikte yorumlar da arttı.

Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bir caminin minaresi yıkıldı ve çatılar uçtu. Ankara'da yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Uçan koltuk olayı da bu durumu daha da ilginç hale getirdi.

Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.