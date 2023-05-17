Ankara’da fırtına sebebiyle uçan koltuk binaya girdi

Ankara'da yaşanan kuvvetli fırtına sonucunda bir koltuğun uçarak başka bir binaya girdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Ankara’da fırtına sebebiyle uçan koltuk binaya girdi

Ankara'da yaşanan kuvvetli fırtına sonucunda bir koltuğun uçarak başka bir binaya girdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Fırtınanın etkisiyle havada süzülen koltuğun başka bir binaya girmesi şaşkınlık yaratırken, videonun viral hale gelmesiyle birlikte yorumlar da arttı.

Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bir caminin minaresi yıkıldı ve çatılar uçtu. Ankara'da yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Uçan koltuk olayı da bu durumu daha da ilginç hale getirdi.

Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

ankara-da-firtinanin-etkisiyle-ucan-koltuk-binaya-girdi-003.jpg

ankara-da-firtinanin-etkisiyle-ucan-koltuk-binaya-girdi-002.jpg

ankara-da-firtinanin-etkisiyle-ucan-koltuk-binaya-girdi-001.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti Dünya
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti Güncel
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti