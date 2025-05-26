Ankara'da flaş karar! 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Ankara'da milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlara girişler 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Valilik tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, orman ve mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangını çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ ­bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucunda gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.