Ankara’da freni patlayan sondaj aracı eve daldı

Kaynak: İHA
Ankara’da freni patlayan sondaj aracı eve daldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde freni boşalan sondaj aracının eve girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde freni boşalan sondaj aracının eve girdiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Darçın Sokak'ta ilerleyen sondaj aracının freni boşaldı. Yokuş aşağıya inen sondaj aracı, şoförünün müdahalelerine rağmen durmadı. Süratlenen araç C.A.'nın sahibi olduğu iki katlı evin ikinci katına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Şans eseri evin içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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