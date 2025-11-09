

Edilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Tunus caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs Tunus caddesi üzerinden silahla ateş ederek Tunalı Hilmi caddesine bağlandı. Şüpheli bu iki cadde üzerinde 10 elden fazla ateş ederken o sırada yol ayrımında bulunan bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.