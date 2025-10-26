Olay, gece saatlerinde Beştepe Mahallesi Beştepe Armada Hayat Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle eğlence mekanının önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, iş yerine doğru silahla rastgele ateş etti. Saldırganlar daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, iş yerine çok sayıda mermi isabet ettiğini belirlerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.